Легковой автомобиль врезался в троллейбус в центре Новосибирска

сегодня 09:12 Поделиться

фото из группы «АСТ-54» соцсети «ВКонтакте»

На улице Гоголя напротив Центрального рынка произошло дорожно-транспортное происшествие; легковой автомобиль врезался в троллейбус.

ДТП с участием троллейбуса № 23, следовавшего по маршруту «Сад Дзержинского – вокзал Новосибирск-Главный», произошло 20 января в центре Новосибирска. Об этом сообщили подписчики группы «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».

На улице Гоголя в районе Центрального рынка водитель автомобиля Honda Fit, следовавший в сторону Красного проспекта, не смог остановиться и врезался в стоящий на остановке троллейбус. У легкового автомобиля сильно повреждена передняя часть: капот, бампер, передние крылья. О пострадавших не сообщается.

Напомним, 18 января в Новосибирске ДТП спровоцировало пробку в Калининском районе Новосибирска.