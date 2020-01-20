Мэр Новосибирска назначил нового советника от КПРФ

20.01.2020 16:07 Поделиться

фото со страницы Ивана Конобеева в соцсети Facebook

У новосибирского мэра появился новый советник; им стал депутат-коммунист.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть назначил нового советника. 20 января к исполнению своих обязанностей приступил Иван Конобеев.

До назначения Конобеев, который является членом КПРФ, был депутатом Совета депутатов Новосибирска, занимал пост заместителя руководителя фракции. Перед выходом на новую работу Иван Конобеев ушёл с должности директора МКУ «Информационное агентство "Новосибирск"».

Конобеев родился в 1980 году. Имеет высшее филологическое образование. С КПРФ связан с 2006 года, когда стал редактором сайта партийной организации.

По информации сайта КПРФ в Новосибирске, до избрания Анатолия Локтя мэром Конобеев был его помощником на общественных началах, а также доверенным лицом Геннадия Зюганова на выборах президента в 2012 году.

Напомним, 16 января Локоть назначил нового начальника управления благоустройства общественных пространств.