Названа дата голосования по внесению поправок в Конституцию

20.01.2020 17:06 Поделиться

фото с сайта pixabay.com

В Кремле обозначили дату, когда пройдёт референдум по поправкам в Конституцию; предварительно, это будет апрель.

В Кремле выбрали дату проведения голосования по поправкам в Конституцию. Об этом сообщает издание РБК.

Предварительная дата голосования – 12 апреля. Это будет воскресенье. Обсуждается и ещё один вариант – 26 апреля. Промежуточный вариант – 19 апреля – для голосования не рассматривается. В этот день православные будут отмечать Пасху.

До официального оглашения даты голосования Госдума и Совет Федерации должны принять поправки. О необходимости внесения поправок в Конституцию России заявил президент во время ежегодного послания Совету федерации.

Напомним, в рабочую группу по внесению поправок в Конституцию, вошёл спикер новосибирского Законодательного собрания Андрей Шимкив.