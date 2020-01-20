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Названа дата голосования по внесению поправок в Конституцию

20.01.2020 17:06

фото с сайта pixabay.com

В Кремле обозначили дату, когда пройдёт референдум по поправкам в Конституцию; предварительно, это будет апрель.

В Кремле выбрали дату проведения голосования по поправкам в Конституцию. Об этом сообщает издание РБК.

Предварительная дата голосования – 12 апреля. Это будет воскресенье. Обсуждается и ещё один вариант – 26 апреля. Промежуточный вариант – 19 апреля – для голосования не рассматривается. В этот день православные будут отмечать Пасху.

До официального оглашения даты голосования Госдума и Совет Федерации должны принять поправки. О необходимости внесения поправок в Конституцию России заявил президент во время ежегодного послания Совету федерации.

Напомним, в рабочую группу по внесению поправок в Конституцию, вошёл спикер новосибирского Законодательного собрания Андрей Шимкив.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

Теги

Кремль
конституция
поправки
поправки
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