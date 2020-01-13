«Никуда она не сбегала»: отец пропавшей в Карасуке девочки объяснил, чем она занималась два дня

сегодня 10:26 Поделиться

Фото из личного архива героя публикации

На прошлой неделе благополучно завершился двухдневный поиск загадочно пропавшей Алёны Касталановой; сейчас её отец отрицает, что это был побег из дома.

Приёмный отец 10-летней Алёны Касталановой из Карасука Новосибирской области заявил, что девочка не сбегала из дома. Об этом он рассказал участникам чата в Telegram, в котором координировалась поисковая операция. По его словам, раньше Алёна из дома не уходила и на учёте в полиции не стоит.

«Опека работала, брала показания у Алёнки в присутствии мамы. Брал показания и следователь. До этого Алёна никогда не сбегала. И в этот раз она никуда не сбегала! Просто она шла с музыкальной школы домой, решила зайти в эту зловещую общагу – поэтому всё так вышло», – объяснил отец девочки.

Отец Алёны имеет в виду общежитие № 5 на улице Тургенева, в подвале которого её нашли без сознания. Добровольцы опросили жильцов общежития и узнали, что девочка заходила к подруге, которая там живёт. Как объяснили местные жители, Алёна не решилась ночевать у подруги, так как её мать была в тот момент в запое.

Девочка попала в общежитие после того, как отец встретил её после занятия в музыкальной школе. Мужчина зашёл на какое-то время в банк, а его дочь пошла домой – путь лежит через это общежитие. По пути она якобы решила проведать подружку. Также отец сообщил, что Алёна в последнее время не ссорилась с родителями, так что это не могло стать причиной её пропажи.

Как ранее писал Сиб.фм, 10-летняя Алёна Касталанова пропала днём 15 января. На её поиски ушло больше двух суток. Во время операции отец отказался от помощи волонтёров «Лиза Алерт» – сейчас это объясняют тем, что он мог перепутать их с журналистами, поэтому не стал с ними разговаривать.

Напомним, на прошлой неделе Сиб.фм описал всю хронологию поиска пропавшей Алёны из Карасука.