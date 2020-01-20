Новорождённую девочку с переохлаждением нашли в подъезде жилого дома в Сибири

20.01.2020 16:22 Поделиться

фото с сайта pixabay.com

Следственный комитет возбудил уголовное дело; ребёнка доставили в перинатальный центр.

В подъезде жилого дома обнаружили новорождённую девочку. ЧП произошло в Томске 18 января, однако известно об этом стало только сегодня.

По информации томского облздрава, жильцы вызвали бригаду скорой помощи. Медики экстренно госпитализировали ребёнка в перинатальный центр.

«Девочка получила лёгкое переохлаждение, но сейчас её состояние стабильное и не вызывает опасений у медиков. Ребенок доношенный, находится на искусственном вскармливании, проводятся необходимые анализы», – сообщил главный врач перинатального центра Игорь Степанов.

Вес ребёнка 2720 граммов, рост 49 сантиметров. Сейчас малышка находится в отделении патологии и выхаживания недоношенных детей.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Покушение на убийство матерью новорождённого ребёнка».

Следователи устанавливают личность женщины, которая родила ребёнка и подбросила малышку в подъезд.

Напомним, 16 января мужчина подбросил новорождённого ребёнка на ступени больницы в Юрге Кемеровской области.