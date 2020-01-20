Новорождённую девочку с переохлаждением нашли в подъезде жилого дома в Сибири
фото с сайта pixabay.com
Следственный комитет возбудил уголовное дело; ребёнка доставили в перинатальный центр.
В подъезде жилого дома обнаружили новорождённую девочку. ЧП произошло в Томске 18 января, однако известно об этом стало только сегодня.
По информации томского облздрава, жильцы вызвали бригаду скорой помощи. Медики экстренно госпитализировали ребёнка в перинатальный центр.
«Девочка получила лёгкое переохлаждение, но сейчас её состояние стабильное и не вызывает опасений у медиков. Ребенок доношенный, находится на искусственном вскармливании, проводятся необходимые анализы», – сообщил главный врач перинатального центра Игорь Степанов.
Вес ребёнка 2720 граммов, рост 49 сантиметров. Сейчас малышка находится в отделении патологии и выхаживания недоношенных детей.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Покушение на убийство матерью новорождённого ребёнка».
Следователи устанавливают личность женщины, которая родила ребёнка и подбросила малышку в подъезд.
Напомним, 16 января мужчина подбросил новорождённого ребёнка на ступени больницы в Юрге Кемеровской области.
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Комментарии
Алексанкин Андрей Андреевич
Это не мать, это тварь
Наталья
Господи, когда же эти зверства прекратятся?! Постоянно, то один случай, то другой, попадаются на глаза... Матери, одумайтесь! Вы же люди! Как можно вредить деткам, особенно своим?! Столько людей на свете горы сворачивают, чтобы зачать, выносить, родить, выходить, воспитать... Почему вы чините зверства с детками?! Не хотите растить - цивилизованно откажитесь от ребенка и идите себе с миром! Не берите грех на душу и дайте возможность маленькому человечку вырасти без вашего участия! Подумайте, он - один из миллиарда, который в нужный момент вопреки всему пробился, зацепился, вырос в вашем животике, родился! И тут, человек, встречи с которым он ждёт больше всего на свете, зверски с ним расправляется или в лучшем случае кидает куда попало... Честно, я бы таких "мам" не то что бы приговаривала к высшей мере наказания, а выносила бы приговор - сделать то же самое с ними самими! Пусть прочувствуют перед смертью весь ужас содеянного. А, если повезёт, пусть выживают, только без права возврата к прошлой комфортной ЖИЗНИ! Пишу со слезами на глазах... Мамочки миленькие, берегите деток! Вас не будет, а они останутся... Продолжать вас в будущем... Так природой заложено! Храни вас и ваших деток, Господи!
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