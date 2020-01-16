Новосибирск: события 21 января

сегодня 06:01 Поделиться

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Событийная повестка вторника — более чем насыщенная; день станет полезным для любителей спорта, туризма и ярмарок.

В череде новогодних праздников новосибирцы уже и отвыкли от плотного трудового графика, но — пора включаться; рассказываем о главных событиях дня, чтобы читатели Сиб.фм ничего не пропустили.

«Горячая линия»

Сегодня министерство труда и социального развития Новосибирской области проведёт тематическую горячую линию о мерах социальной поддержки семей при рождении детей. Специалисты ответят на вопросы о ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей, раcскажут о сроках предоставления выплат, размерах, условиях получения.

Номер телефона горячей линии: 8-800-100-0082.

Время работы: с 9:00 до 18:00.

По следам послания

Сегодня же губернатор Новосибирской области Андрей Травников встретится с журналистами региональных СМИ. Он расскажет, как в субъекте будут реализовываться инициативы, озвученные президентом Путиным в послании Федеральному собранию.

Встреча пройдёт в пресс-центре правительства региона (Красный проспект, 18, к. 324). Начало в 10:00.

Как отгуляли?

Брифинг об итогах новогодних мероприятий и работе ледовых городков пройдёт в 14:00 в малом зале мэрии города Новосибирска на Красном проспекте, 34.

На вопросы журналистов ответят заместитель мэра – начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска Анна Терешкова и директор МУП ПКиО "Михайловская набережная" Евгения Вторушина.

Четыре дня на воде

Первенство России по водному поло среди юношей до 15 лет стартует сегодня в Новосибирске. Соревнования пройдут в пять туров.

Первые четыре – это групповые игры, по итогам которых будет выявлено восемь сильнейших команд. Именно они затем поведут борьбу за медали в рамках пятого – финального – тура.

Новосибирская область удостоена права принять у себя третий тур. Соревнования пройдут в плавательном бассейне "Нептун". Участие в них примут восемь команд из семи субъектов России — это Республика Татарстан, Красноярский и Пермский края, Новосибирская, Пензенская и Ростовская области, город Санкт-Петербург.

На первенстве страны по водному поло среди юношей до 15 лет Новосибирская область будет представлена впервые. В составе команды хозяев соревнований будут играть юные воспитанники четырёх ватерпольных клубов – "Нептун", "Лигр", клуб Сибирского государственного университета путей сообщения, а также "Кристалл" (Искитим).

Областная сборная держала победу на первенстве Сибирского федерального округа, которое прошло в Новосибирске 4–6 января, тем самым получив путёвку на первенство России.

Сегодня команда Новосибирской области встретится с командой «Алтай» из Татарстана.

Культура станет ближе

Презентация передвижных многофункциональных культурных центров, поступивших в районы Новосибирской области, пройдёт сегодня при участии заместителя губернатора региона Сергея Нелюбова.

Передвижные многофункциональные культурные центры отечественного производства реализованы на базе автомобилей ГАЗон NEXT и КамАЗ. Они укомплектованы звуковым, световым, мобильным проекционным экраном с короткофокусным проектором и сценой – трансформером. Функциональные возможности автоклубов позволяют проводить культурно-массовые, зрелищные мероприятия (народные праздники, фестивали, выступления творческих коллективов, концерты и т.д.) на любой, доступной для проезда территории, на открытых летних и зимних площадках. Благодаря оснащению передвижных центров интернетом будут организованы онлайн-трансляции культурных проектов.

В план мероприятий передвижных многофункциональных культурных центров входят программы для детей, для людей старшего поколения и кинопоказы. Планируется, что в 2020 году в регионе пройдет около 600 мероприятий, организованных с использованием автоклубов.

Презентация пройдёт на площадке перед зданием Государственного концертного зала им. А.М. Каца (г. Новосибирск, Красный проспект, д. 18/1). Начало в 11:00.

Любителей сладкого ждут на ярмарке

Вторая городская социальная продовольственная ярмарка продолжает работать в Новосибирске. С 21 по 26 декабря операторы ярмарки предоставят скидки на кондитерскую продукцию, печенье "Солнышко", "Сладкая парочка", слоеное печенье с суфле.

Время работы ярмарки на ул. Петухова, 69 — с 10:00 до 19:00, ежедневно, кроме воскресенья и понедельника.

Лечу, куда хочу

Итоги новогодних каникул и прогноз спроса на весенний сезон подведут сегодня в новосибирском ТАССе.

Пресс-конференция будет посвящена тенденциям на туристическом рынке и спросе жителей Сибирского федерального округа на зарубежные и внутренние направления.

Директор Регионального информационно-аналитического центра STI, член правления Новосибирской ассоциации туристских организаций (НАТО) Виталий Наумов и представитель туроператора, член правления НАТО Елена Лукьянова подведут итоги новогоднего туристического сезона, расскажут об изменениях спроса на популярных выездных направлениях, о востребованности внутренних направлений, а также представят прогноз спроса, предложений и цен на весенний сезон.

Начало — в 14:00.