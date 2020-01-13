Новосибирские трассы открыты для движения автобусов

сегодня 12:12 Поделиться

Фото с сайта pixabay.com

Движение общественного транспорта на закрытых трассах в Новосибирской области в пятницу, 17 января, разрешили; погодные условия соответствуют нормам.

Пассажирские автобусы, следующие по межмуниципальным, межрегиональным и международным маршрутам, в Новосибирской области продолжают ходить в соответствии с расписанием.

Как рассказали Сиб.фм в Территориальном управлении автомобильных дорог Новосибирской области, все трассы для пассажирского движения открыты.

«Погодные условия стабилизировались. И часть дорог была открыта уже в субботу, 18 января», – уточнили в ведомстве.

При этом в соседнем регионе – Алтайском крае, 11 автодорог местного значения закрыты для всех видов транспорт. В частности, движение перекрыто на автотрассе Змеиногорск – Рубцовск – Волчиха – Михайловское – Кулунда – Бурла – граница Новосибирской области.

Напомним, 20 января стало известно о том, что сотрудники МЧС спасли иностранных студентов из замерзающего автобуса.