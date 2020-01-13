Новосибирские трассы открыты для движения автобусов
Фото с сайта pixabay.com
Движение общественного транспорта на закрытых трассах в Новосибирской области в пятницу, 17 января, разрешили; погодные условия соответствуют нормам.
Пассажирские автобусы, следующие по межмуниципальным, межрегиональным и международным маршрутам, в Новосибирской области продолжают ходить в соответствии с расписанием.
Как рассказали Сиб.фм в Территориальном управлении автомобильных дорог Новосибирской области, все трассы для пассажирского движения открыты.
«Погодные условия стабилизировались. И часть дорог была открыта уже в субботу, 18 января», – уточнили в ведомстве.
При этом в соседнем регионе – Алтайском крае, 11 автодорог местного значения закрыты для всех видов транспорт. В частности, движение перекрыто на автотрассе Змеиногорск – Рубцовск – Волчиха – Михайловское – Кулунда – Бурла – граница Новосибирской области.
Напомним, 20 января стало известно о том, что сотрудники МЧС спасли иностранных студентов из замерзающего автобуса.
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