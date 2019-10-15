«Очередную свечку поставят»: новосибирцы возмутились из-за спиленных деревьев во дворе

сегодня 09:32 Поделиться

фото из группы «АСТ-54» соцсети «ВКонтакте»

Больше десяти здоровых деревьев спилили в одном из дворов Новосибирска; местные жители боятся, что вскоре там появится очередной бизнес-центр.

13 вязов спилили во дворе дома на улице Ударной, 33 в Новосибирске. Жильцы утверждают, что деревья уничтожили под предлогом того, что они сгнили. Об этом сообщается в группе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».

Как рассказала подписчица паблика Татьяна Татьянова, накануне на подъездах домов появились объявления с просьбой убрать припаркованные автомобили, поскольку готовится спил деревьев.

«Оказалось, спилить хотят вязы, которые стоят уже 40 лет и дают хорошую тень летом. Мы, конечно, начали возмущаться. Но в ответ услышали, что деревья якобы гнилые. Как такое может быть, если они цветут летом, мне непонятно», – рассказала женщина.

Когда же приехали рабочие, выяснилось, что стволы у вязов и в самом деле свежие.

«Спилили вполне здоровые деревья! Это что за махинации с государственными деньгами?» – задаётся вопросом Татьяна.

По её словам, жителям удалось отстоять шесть деревьев. На месте остальных теперь пустырь.

В комментариях к публикации разразилась настоящая полемика. При этом большинство отзывов сводятся к тому, что скоро на месте срубленных вязов наверняка появится высотка.

«100% площадку готовят. Это у чиновников такой "ход конем". По нынешним градостроительным нормам допускается расстояние от окна в окно — 6 метров. А тут целое поле и коммуникации рядом(минимум затрат). Ничего личного — только бизнес!» – поделился мнением Алексей (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – прим. Сиб.фм).

«Пустырь будет не долго, глянулась кому-то земля эта...» – добавила Анна.

В то же время многие новосибирцы вступились за управляющую компанию, которая разрешила вырубку деревьев. По словам новосибирцев, даже те деревья, которые выглядят свежими, при сильном ветре могут сломаться и рухнуть на людей.

Напомним, в октябре упавшее на провода дерево начало метать молнии.