«Он не был стариком»: мать погибшей сибирской школьницы рассказала о её женихе

сегодня 11:57 Поделиться

фото с сайта pixabay.com

Родственники екатеринбургской школьницы, которая свела счёты с жизнью перед свадьбой, опровергли слухи о возрасте её жениха; мать погибшей утверждает, что будущий зять был старше девушки максимум на 6 лет.

Мать 16-летней девушки из Екатеринбурга в разговоре с журналистами региональных СМИ рассказала о молодом человеке, с которым встречалась её дочь. Женщина опровергла слухи о 50-летнем возрасте жениха.

«Он старше дочери примерно на 6 лет», – поделилась мать погибшей.

Женщина также рассказала, что свадьба планировалась по обоюдному согласию – девочка не возражала против замужества с езидом.

«В прессе сейчас пишут много вранья по этому поводу», – добавила мать погибшей.

Ранее сообщалось, что школьница свела счёты с жизнью 10 января после поездки на смотрины к 50-летнему жениху.

Напомним, 20 января в сети появилось совместное фото девушки-подростка и её несостоявшегося супруга.