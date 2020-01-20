Остались маленький сын и жена: что известно о слесаре, который погиб в цистерне под Новосибирском

20.01.2020 15:28 Поделиться

Фото со страницы Дениса Фомичёва в соцсети «ВКонтакте»

Житель Новосибирской области погиб при падении в цистерну из-под спирта на заводе; у него остался семилетний сын, а местные жители начали сбор средств для семьи погибшего.

Рабочий Куйбышевского спиртового завода ОАО «Спирт» трагически погиб при падении в цистерну 18 января. Об этом сообщили в Аварийно-спасательной службе НСО в социальной сети «ВКонтакте». Денис Фомичёв работал на предприятии слесарем, а 18 января праздновал свой день рождения.

У погибшего остались семилетний сын и жена. О трагедии также узнали и друзья Дениса – на следующий день они организовали сбор денежных средств для помощи вдове погибшего. Пост появился в сообществе «Новости дня Каинск, Барабинск» накануне вечером.

«Вчера 18 января вечером произошла жуткая трагедия. Наш друг Фомичев Денис Сергеевич 18.01.1994 года рождения погиб находившесь на работе, задохнувшись ядовитыми порами. Мы просим вас помочь близким ,материальной помощи на похороны», – сказано в сообщении (орфография и пунктуация автора сохранены – прим. Сиб.фм).

Сбор денег начала близкая подруга семьи Фомичёвых Марина Подрезова. Девушка присылает данные о перечисленных пожертвованиях в комментарии к посту. На момент публикации новости жители Новосибирской области собрали почти 20 тысяч рублей.

Похороны погибшего пройдут завтра, 21 января. Начало церемонии в 13:00.

По данным «СПАРК-Интерфакс», Куйбышевский спиртовой завод ОАО «Спирт» работает с 1994 года. Завод расположен в Куйбышеве на улице Омской, 1. Руководителем предприятия с мая 2008 года является Дмитрий Упиров. По данным того же сервиса, организация была ликвидирована ещё в 2011 году. Также Упиров управляет несколькими предприятиями, среди которых две красноярские компании – ООО «Сибэлектросталь» и ООО «УК"Комсомолл-Красноярск"».

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