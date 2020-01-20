Про секс с Ольгой Бузовой рассказал её ухажёр из Омска

20.01.2020 17:51 Поделиться

Фото из Instagram Ольги Бузовой и Романа Гриценко

Своей историей молодой омич поделился в соцсетях; примечательно, что интимные подробности парень выдал в день рождения Бузовой.

Бывших ухажёр поп-дивы Ольги Бузовой Роман Гриценко рассказал интимные подробности общения со звездой. Своей историей известный по проекту «План Б» омич поделился в Instagram. Гриценко выложил фотографию со своей знакомой Лизой Шатиловой.

Под ней подписчики начали расспрашивать омича о его прошлых отношениях с Ольгой Бузовой. В проекте «План Б» он боролся за её внимание вместе с молодым человеком из Самары. Однако в финале шоу Бузова отказала обоим. Любопытные подписчики интересовались интимной стороной жизни певицы и её ухажёра. Те решили спросить, был ли у Гриценко интим с поп-дивой. Ответил он довольно уклончиво: «Не хотелось бы отвечать на этот вопрос, но есть правила. Конечно же...». На этой фразе видео обрывается.

Примечательно, что своё заявление омич опубликовал 20 января. Сегодня Ольга Бузова празднует свой день рождения. В канун своего праздника звезда порадовала своих подписчиков фотографией с другого мероприятия – Бузова окунулась в честь Крещения. Однако певица нырнула в тёплую воду Таиланда вместо ледяной крещенской купели.

Напомним, Ольга Бузова сейчас отдыхает со своим возлюбленным – блогером из Новосибирска Давидом Манукяном.