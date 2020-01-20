Путин предложил замену генпрокурору Чайке

20.01.2020 18:01 Поделиться

Фото с сайта Следкома РФ

Президент Владимир Путин предложил Совфеду кандидатуру нового генпрокурора; этот пост может занять Игорь Краснов из Следкома.

Действующий заместитель главы Следственного комитета России Игорь Краснов может занять пост генпрокурора. Его кандидатуру президент Владимир Путин предложил Совету федерации. Об этом сообщают «РИА Новости».

Нынешнего генпрокурора Юрия Чайку глава государства предложил освободить от должности «в связи с переходом на другую работу».

Согласно Конституции РФ президент представляет Совету федерации кандидатуру для назначения на должность генерального прокурора и предложения об освобождении того от должности. Назначает генпрокурора на должность и снимает его с должности Совфед.

Напомним, 16 января предложенная Владимиром Путиным кандидатура премьера была одобрена парламентом.