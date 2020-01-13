Слесарь спиртзавода под Новосибирском погиб в пустой цистерне

сегодня 14:07 Поделиться

фото с сайта pixabay.com

Тело слесаря спиртзавода в Куйбышеве достали спасатели из цистерны; погибшего извлекали с помощью альпинистского снаряжения.

Работник куйбышевского спиртзавода погиб 18 января. Мужчина упал в пустую цистерну из под спирта. Об этом сообщается в сводке Аварийно-спасательной службы НСО в социальной сети «ВКонтакте».

Как отмечается в группе, падение произошло при пока невыясненных обстоятельствах. На место ЧП были вызваны спасатели.

«С применением дыхательных аппаратов и альпинистского снаряжения тело поднято из цистерны. Врачи скорой медпомощи констатировали смерть мужчины», – говорится в сводке.

Напомним, в выходные новосибирские спасатели по снегу на санях тащили больного к врачам.