Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Крещение-2020
Новый год 2020
Обыски в СО РАН
Отключение тепла
Проезд подорожает

Лента новостей

Слесарь спиртзавода под Новосибирском погиб в пустой цистерне

сегодня 14:07

фото с сайта pixabay.com

Тело слесаря спиртзавода в Куйбышеве достали спасатели из цистерны; погибшего извлекали с помощью альпинистского снаряжения.

Работник куйбышевского спиртзавода погиб 18 января. Мужчина упал в пустую цистерну из под спирта. Об этом сообщается в сводке Аварийно-спасательной службы НСО в социальной сети «ВКонтакте».

Как отмечается в группе, падение произошло при пока невыясненных обстоятельствах. На место ЧП были вызваны спасатели.

«С применением дыхательных аппаратов и альпинистского снаряжения тело поднято из цистерны. Врачи скорой медпомощи констатировали смерть мужчины», – говорится в сводке.

Напомним, в выходные новосибирские спасатели по снегу на санях тащили больного к врачам.

Автор:
Мария Машанова
журналист

Теги

Новосибирск
яндекс.дзен

Вам было интересно? Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен, чтобы мы могли и дальше радовать вас актуальными и интересными новостями!

Ваш комментарий

Новости партнеров

Сейчас читают

377142
Школьница покончила с собой из-за предстоящей свадьбы с 50-летним сибиряком
195550
Кому положено президентское пособие на детей от 3 до 7 лет
175890
В Новосибирской области в Крещение будут работать 40 купелей
155214
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть отмечает день рождения
145285
«Я и Лёха в Шерегеше!»: почему умер налетевший на лыжу новосибирец
76963
Материнский капитал за первого ребёнка: кто может получить 466 тысяч рублей
56321
Прерванный полёт: что известно о самолёте Новосибирск – Нячанг