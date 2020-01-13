Точно не педагоги: кто из новосибирцев провёл новогодние каникулы за рубежом
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Абсолютное большинство жителей Новосибирской области провели январские каникулы дома; ещё 5 % путешествовали внутри страны.
Всего 1 % жителей Новосибирской области в минувшие новогодние каникулы побывали за рубежом. К таким выводам пришла служба исследований компании HeadHunter.
«Больше всего "домоседов" оказалось среди респондентов из науки и образования, закупок, а также из производства и сельского хозяйства. При этом за границу в каникулы чаще других ездили работники банков, а путешествовали по России представители сферы искусства и масс-медиа», – рассказала руководитель пресс-службы «HeadHunter Сибирь» Анна Осипова.
Эксперты не исключают, что многие отказались от поездок, так как в каникулы были заняты на работе. В последний день года трудились 38 % жителей Новосибирской области, кроме того, 31 % работали и в течение новогодних праздников.
Напомним, в начале января специалисты посчитали, сколько мусора оставили после новогодних праздников новосибирцы.
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