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Точно не педагоги: кто из новосибирцев провёл новогодние каникулы за рубежом

сегодня 10:09

фото с сайта pixabay.com

Абсолютное большинство жителей Новосибирской области провели январские каникулы дома; ещё 5 % путешествовали внутри страны.

Всего 1 % жителей Новосибирской области в минувшие новогодние каникулы побывали за рубежом. К таким выводам пришла служба исследований компании HeadHunter.

«Больше всего "домоседов" оказалось среди респондентов из науки и образования, закупок, а также из производства и сельского хозяйства. При этом за границу в каникулы чаще других ездили работники банков, а путешествовали по России представители сферы искусства и масс-медиа», – рассказала руководитель пресс-службы «HeadHunter Сибирь» Анна Осипова.

Эксперты не исключают, что многие отказались от поездок, так как в каникулы были заняты на работе. В последний день года трудились 38 % жителей Новосибирской области, кроме того, 31 % работали и в течение новогодних праздников.

Напомним, в начале января специалисты посчитали, сколько мусора оставили после новогодних праздников новосибирцы.

Автор:
Мария Машанова
журналист

Теги

Новосибирск
каникулы
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