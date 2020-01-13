Тяжёлый случай: спасатели под Новосибирском полкилометра тащили по снегу пострадавшего весом 120 килограммов

сегодня 13:49 Поделиться

Фото из группы Аварийно-спасательной службы НСО в социальной сети «ВКонтакте»

Новосибирские медики не могли добраться к больному из-за снежных заносов; спасатели доставили пострадавшего на носилках.

Житель станции Комаровка Новосибирского района 19 января оказался в снежном плену. Мужчине стало плохо, но медики не могли добраться к нему по сугробам. Тогда на помощь пришли спасатели со спецтехникой. Об этом сообщается в группе Аварийно-спасательной службы НСО в социальной сети «ВКонтакте».

Транспортировка больного далась нелегко. Сначала на санях-волокушах спасатели тащили мужчину весом более 120 килограммов по снегу, а далее его на снегоходе довезли до автомобиля скорой медицинской помощи и передали врачам.

Днём ранее в семи километрах от деревни Горбуново мужчине стало плохо в салоне авто. Поскольку машина остановилась в полутора километрах от трассы, добраться к пострадавшему медики не могли из-за снежных заносов. На помощь больному пришли спасатели – они доставили доктора к водителю, а потом эвакуировали медика и пострадавшего к карете скорой помощи.

Напомним, 19 января спасатели Алтайского края на снегоходах доставили двух беременных в больницу.