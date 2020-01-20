Учеников эвакуировали из горящей школы в Сибири

20.01.2020 15:48 Поделиться

фото и видео из группы «Прокопьевск.ру» соцсети «ВКонтакте»

Около сотни школьников и педагогов вывели из горящего здания школы; очаг пожара находился в лаборатории.

Сегодня, 20 января, в кузбасском городе Прокопьевске произошёл пожар в общеобразовательной школе № 4. Из здания были эвакуированы 75 учеников и 13 взрослых – педагоги и обслуживающий персонал.

Как рассказали местным СМИ в ГУ МЧС по Кемеровской области, очаг пожара находился в лаборатории на втором этаже здания. Оперативно предпринятая эвакуация помогла избежать трагедии.

Ученики, которых вывели на улицу, не спешили домой. Они оставались около школы и снимали видео, которое появилось на странице «Прокопьевск.ру» в социальной сети «ВКонтакте».

По предварительным данным, площадь пожара составила 12,5 метра. В тушении принимали участие семь единиц техники и 21 спасатель.

Напомним, 9 января дети из села Покровка Купинского района остались без школы из-за пожара.