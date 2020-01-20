В ледовом городке проверяют жалобу новосибирца на перелом позвоночника

сегодня 12:59 Поделиться

фото из группы «Ледовый городок на Михайловской набережной» соцсети «ВКонтакте»

Новосибирец получил компрессионный перелом позвоночника, скатившись с горки в ледовом городке; администрация комплекса выясняет причины ЧП.

Администрация новосибирского ледового городка, работающего на Михайловской набережной, проверяет информацию о травме, полученной отдыхающим 6 января. Там рассказали, что получили претензию от пострадавшего и сейчас выясняют причины инцидента и оценивают его последствия.

«Да, 16 января мы получили письменную претензию от гражданина, сейчас изучаем предоставленные материалы, включая медицинские справки», – сказали Сиб.фм в администрации городка.

Там также отметили, что уже просмотрели видеозаписи с камер наружного наблюдения и убедились, что мужчина действительно катался на горках 6 января.

«Пострадавший требует выплатить ему компенсацию морального и материального вреда», – добавили в администрации.

Точную сумму запрашиваемой компенсации собеседник Сиб.фм не назвал, однако уточнил, что администрация «изучит все подтверждающие расходы документы» и постарается «решить вопрос в досудебном порядке».

«Мы ни от чего не отказываемся, готовы разбираться и идти навстречу», – подчеркнул управляющий ледовыми аттракционами.

По словам сотрудников ледового городка, причиной получения травмы мужчиной могли стать как физиологические особенности, так и погодные явления.

«Там 15 тысяч человек скатились с этой горки, и все целы. А один получил травму – может, тут какая-то особенность физиологическая», – предположили в ледовом городке.

В то же время не последнюю роль могла сыграть и погода. Снег, в который упираются скатывающиеся с горки люди, из-за перепадов температуры размок и стал плотным. Из-за этого удар о «снежную преграду» оказался особенно ощутимым.

«Сотрудники, конечно, постоянно ворошат этот снег, но слишком тепло на улице», – сказали на Михайловской набережной.

В ледовом городке также подчеркнули, что травма новосибирца, полученная 6 января, – стала самой серьёзной в этом сезоне.

«Были разбитые носы и губы, но это, к сожалению, неизбежные издержки уличных ледовых аттракционов», – сказал собеседник Сиб.фм.

Он также уточнил, что на территории комплекса размещено множество уведомлений «Осторожно, очень скользко!».

«Но посыпать дорожки песком, как вы понимаете, нереально. Потому что в таком случае снег попадёт на горки, и кататься с них будет невозможно», – добавили в администрации ледового городка.

19 января в группе «Ревизорро.Нск» появилась информация о том, как мужчина получил травму позвоночника 6 января. Его супруга рассказала, что муж ударился поясницей о плотный снег, из-за чего получили компрессионный перелом позвоночника. Ближайшие полгода пострадавший проведёт на больничном.

«Муж въехал в снежный монолит задом. Его отбросило так сильно, что он вылетел из колеи горки. Выглядело это страшно. Муж долго стоял на четвереньках и не мог встать от нестерпимой боли в спине», – поделилась историей женщина.

В комментариях к этому посту многие новосибирцы рассказали о своём неудачном опыте катания.

«У меня папа лет 5 назад там же ногу сломал с раздроблением кости. Удачно покатались на катке, так как не был залит и весь закатанный, не заметил, въехал в яму и всё...» – написала пользователь dinaratoktoshova.

«Я тоже 6 января скатилась с этой горки и сломала ногу. Куда смотрят организаторы», – добавила lizalakizo.

Напомним, 19 января жена сломавшего позвоночник на горках новосибирца рассказала подробности инцидента.