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В МЧС рассказали о пострадавших во время крещенских купаний в Новосибирской области

20.01.2020 15:37

Фото с официального сайта ГУ МЧС России по Новосибирской области

Во время празднования Крещения в Новосибирской области происшествий не допущено; всего в купели окунулись более 33 тысяч человек.

На территории Новосибирской области действовало 38 купелей. Буквально за сутки две были закрыты в Тогучинском районе в посёлке Горном и селе Коурак. Об этом сообщает сайт ГУ МЧС по Новосибирской области.

«Всего в купаниях приняло участие более 33 тысяч верующих, из которых 18 тысяч в Новосибирске. Ни одного происшествия во время праздничных мероприятий зафиксировано не было», – рассказали в ведомстве.

При этом на всех площадках действовали пункты обогрева, в которых все желающие могли переодеться, а после купания отогреться и выпить горячего чаю. Как ранее сообщал Сиб.фм, среди известных сибиряков в купаниях приняли участие полномочный представитель президента России в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло, вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова, общественник Ростислав Антонов и певец Шура.

Всего во время праздника дежурили 485 человек и 193 единицы техники.

Напомним, 19 января в Новосибирске работало семь купелей.

Автор:
Анатолий Якимов
журналист

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Новосибирск
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