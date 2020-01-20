В ночном клубе нашли труп высокопоставленной чиновницы

20.01.2020 19:48 Поделиться

фото с сайта pixabay.com

Женщине стало плохо; прибывшие медики констатировали смерть.

Тело 55-летней женщины было обнаружено в ночном клубе «Доски» в столице Кузбасса в пятницу, 17 января. Как стало известно, умершая – высокопоставленная чиновница. Лидия Серебренникова занимала пост начальника управления Минюста России по Кемеровской области. Об этом сообщает издание Vse-42 со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По словам издания, женщина отдыхала в ночном клубе. Неожиданно ей стало плохо, и она потеряла сознание. Медики скорой помощи уже ничем не смогли помочь. Дама скончалась. Внешних признаков насилия на теле не обнаружено. Устанавливаются детали и обстоятельства происшествия.

Напомним, в декабре стало известно, что грабитель офисов микрозаймов в Новосибирске тратил деньги на клубы и тусовки.