В ночном клубе нашли труп высокопоставленной чиновницы
фото с сайта pixabay.com
Женщине стало плохо; прибывшие медики констатировали смерть.
Тело 55-летней женщины было обнаружено в ночном клубе «Доски» в столице Кузбасса в пятницу, 17 января. Как стало известно, умершая – высокопоставленная чиновница. Лидия Серебренникова занимала пост начальника управления Минюста России по Кемеровской области. Об этом сообщает издание Vse-42 со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
По словам издания, женщина отдыхала в ночном клубе. Неожиданно ей стало плохо, и она потеряла сознание. Медики скорой помощи уже ничем не смогли помочь. Дама скончалась. Внешних признаков насилия на теле не обнаружено. Устанавливаются детали и обстоятельства происшествия.
Напомним, в декабре стало известно, что грабитель офисов микрозаймов в Новосибирске тратил деньги на клубы и тусовки.
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Комментарии
Фроленко Екатерина Сергеевна
Здравствуйте,подскажите пожалуйста,если второй ребенок родился в 2017 году ,а первый в 2011 году когда мат.капитал не использован на 453т.имеетли право на 150.000 руб или же это только для рождённых в 2020 году?
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