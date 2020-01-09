В списке жертв ребёнок: из-за прорыва трубы в хостеле погибли пять человек

сегодня 12:06 Поделиться

фото с сайта pixabay.com

Трагедия произошла в подвальном помещении хостела в Перми; количество жертв увеличилось до пяти человек.

Пять человек погибли в результате прорыва трубы в одном из хостелов Перми в ночь на 20 января. Об этом сообщили в Telegram-канале «База». Ранее «Интерфакс» со ссылкой на администрацию Пермского края сообщал о четырёх жертвах.

«В жилом доме произошёл прорыв трубопровода с горячей водой. Кипяток хлынул в цокольный этаж, где располагался мини-отель на девять номеров. Погибли четыре человека», – сказал собеседник агентства.

По предварительным данным, инцидент произошёл около 4 часов утра 20 января. Сейчас известно, что в подвальном помещении хостела прорвало трубу с горячей водой. Из-за этого первый этаж начал заполняться водой. В результате происшествия от ожогов скончались пять человек – среди жертв есть один ребёнок. Ещё троих человек госпитализировали с ожогами различной степени тяжести.

Также «База» сообщила, что в сентябре прошлого года в этом же хостеле произошёл похожий случай. Тот же номер начало затапливать горячей водой из-за прорыва трубы в подвальном помещении. Однако тогда в комнате никого не оказалось, так что никто не пострадал.

Напомним, 9 января стало известно, что в Новосибирске умерла пенсионерка, которая провалилась в яму с кипятком.