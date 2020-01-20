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В «Стрижах» пройдёт концерт в честь дня рождения Владимира Высоцкого

20.01.2020 16:42

Коллаж Сиб.фм

Самые известные песни барда прозвучат в Новосибирске; посетить концерт можно будет бесплатно.

Всенародно любимые произведения Владимира Высоцкого смогут услышать новосибирцы. Музыкальная программа, приуроченная к 82-й годовщине со дня рождения барда, состоится 25 января в 13:00 в концертном зале школы № 51. Она расположена в микрорайоне «Стрижи» по адресу улица Охотская, 51. Учебное заведение было основательно реконструировано в прошлом году. Теперь в нём есть зал на 700 мест с прекрасной акустикой, позволяющей устраивать концерты и театральные постановки общегородского масштаба.

На сцену выйдут известные новосибирские артисты. Среди них солисты НОВАТа, обладатели театральной премии «Парадиз» Карен Мовсесян и Дарья Шувалова, ведущий артист театра «Красный факел» Константин Телегин, лауреаты международных конкурсов Исаак Нуразян и Анна Нуразян, солисты ансамбля войск Национальной гвардии РФ Виталий Хакимов и Николай Ляховский, а также коллектив вокального ансамбля Павла Шаромова.

Кроме того, в списке исполнителей значатся руководители группы компаний «Стрижи» Игорь Белокобыльский и Илья Поляков.

Вход на мероприятие будет бесплатным. Чтобы попасть на концерт, новосибирцам нужно заказать пригласительный билет. Сделать это можно по номеру телефона 311-07-06.

Напомним, в сентябре лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев пообещал выступить в обновлённом актовом зале школы в «Стрижах».

Автор:
Кирилл Полиенко
главный редактор Сиб.фм

Теги

Стрижи
концерт
Новосибирск
Высоцкий
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