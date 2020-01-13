В Законодательном собрании Новосибирской области рассмотрели вопросы о тарифах на услуги ЖКХ

сегодня 08:04 Поделиться

Фото Законодательного собрания Новосибирской области

На заседании комитета Заксобрания по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам депутаты рассмотрели вопросы, связанные с ростом тарифов; услуги подорожают с 1 июля 2020 года.

Сразу два вопроса, связанных с ростом тарифов на услуги ЖКХ рассмотрели депутаты комитета Законодательного собрания Новосибирской области по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам. Первый — повышение платы за капитальный ремонт в многоквартирных домах. Второй – тарифы на услуги ЖКХ в регионе.

Как отметил министр ЖКХ и энергетики Новосибирской области Денис Архипов, постановлением регионального правительства установлен минимальный размер взноса за капремонт на трёхлетний период.

«Увеличение минимального размера вноса на капитальный ремонт принято в следующем размере: в 2020 году рост составит 67 копеек за квадратный метр, в 2021 году – 31 копейку, и в 2022 году — 32 копейки. Напомню, что в 2019 году стоимость капитального ремонта для жителей составляла 7 рублей 5 копеек», — подчеркнул министр.

По его словам, увеличение минимального размера взноса на капремонт связано с реализацией региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в течение ближайших трёх лет.

Председатель комитета Евгений Покровский акцентировал, что рост тарифа на капремонт удалось минимизировать.

«Предполагаемый тариф на 2020 год был 8,9 рубля за квадратный метр, фактически же мы имеем 7,72 рубля за «квадрат», — пояснил он.

По второму вопросу перед депутатами выступил руководитель департамента по тарифам Гарей Асмодьяров. Он отметил, что с 1 июля 2020 года оплата за услуги ЖКХ вырастет на 4,9%. Так, стоимость одного киловатт-часа электроэнергии вырастет с 2,68 до 2,8 рубля с учётом НДС. Жители Новосибирска за 1 кубометр холодной воды будут платить на 90 копеек больше, чем сейчас – 18,56 рубля. Плата за водоотведение вырастет до 15,08 руб.

«При этом в городе Оби удалось снизить тариф. В 2019 году кубометр холодной воды обходился жителям в 33,18 рубля, а с 1 января – 18,56 рубля. Водоотведение – 25,7 рубля для централизованной системы, а с 1 января 14,24 рубля», — отметил глава департамента по тарифам.

Также тарифы снизятся и в рабочем поселке Краснообск. Один кубометр холодной воды с 1 июля будет стоить не 22,56 рубля, а 15,56 руб., за водоотведение с 16,58 до 14,24 руб. А в рабочем посёлке Кольцово действующие тарифы сохранятся.

В тоже время Гарей Асмодьяров пояснил, что из-за изменения прогнозных индексов производителей и потребительских цен, ростом стоимости угля, вырастут тарифы на горячую воду и отопление. С 1 июля вместо 111,82 руб. за 1 кубометр горячей воды тариф составит 114,54 руб. А стоимость отопления вырастет до 1476,82 руб. за гигакаллорию.

При этом депутатов интересовали вопросы, связанные с ростом тарифов на тепло и теплоэнергию.

«Каковы перспективы в арбитражном суде по тарифам? Что отвечать избирателям: будет 3,2 или 7,2 процента?», — поинтересовался Евгений Покровский.

Гарей Асмодьяров ответил, что решение суда следует ждать в конце февраля – начале марта. После этого специалисты департамента по тарифам будут предпринимать определённые действия.

Комментируя итоги обсуждения вопроса о тарифах Евгений Покровский подчеркнул, что эта тема всегда находится на пике внимания жителей области.

«По теплу решение затянулось. Когда примут окончательный вердикт, будут предприняты дальнейшие шаги в соответствии с законом», — заметил депутат.

В тоже время он отметил снижение тарифов на услуги регионального оператора ООО «Экология Новосибирск» – с 88,62 до 59,88 рублей.

«Удешевление произошло за счёт оптимизации расходов. Это должно заметно повлиять на объём платежей», — подытожил Евгений Покровский.

Напомним, 15 января спикер Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Шимкив прокомментировал обращение президента.