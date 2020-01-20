«Везла пассажира с ножом у горла»: исповедь женщины-таксиста из Новосибирска об автомобильном рабстве

20.01.2020 17:40 Поделиться

фото с сайта pixabay.com

Не проходит и дня, чтобы в сводке происшествий ДТП не упоминались брендированные логотипами служб такси автомобили. Водитель известного сервиса рассказала Сиб.фм, почему таксисты в Новосибирске так часто попадают в аварии.

Редкий день в Новосибирске обходится без аварий с участием машин такси. В большинстве случаев обходится разбитыми фарами и погнутыми крыльями, как произошло это 18 января – под колёса авто известного новосибирского шоумена Алексея Крыжановского вылетела иномарка службы такси. Но статистика «тяжёлых исходов» – тоже идёт в рост. В одном только декабре их было около десяти: 25 декабря легковушка с логотипом «Убер» влетела в грузовик; за день до этого седан той же транспортной компании протаранил скорую помощь с роженицей в салоне; 14 декабря «Сити Мобил» врезался в автомобиль ДПС; 3 декабря дорогу не поделили «Убер» и Яндекс; 2 декабря пассажир такси в Бердске лишился зубов после аварии.

Список можно продолжать, но логичнее задаться вопросом: «А, что, собственно происходит? Куда летят таксисты и почему провоцируют такое количество аварий?»

Занимающаяся частным извозом с 2013 года сибирячка, пожалуй, знает ответ. Специально для Сиб.фм она описала изнанку профессии.

«Когда люди спрашивают: "А чего так часто таксисты стали в аварии попадать?", мне хочется сказать – "А чего вы вообще хотели?". Когда все улицы затягивает льдом и люди начинают один за другим падать, тут же не возникает вопрос – почему? Потому что скользко, потому что не чистят, не посыпают. Логично же. Другое дело – кто виноват в этом. Но сейчас не об этом.

Гололёд и аварии с участием такси – одно и то же.

Таксисты бьются, потому что для них создали невыносимые условия для передвижения.

Что я имею в виду под невыносимыми условиями?

В 2013 году бензин стоил 29 рублей за литр, пачка молока – 28 рублей. При этом стоимость проезда в службе заказа такси «Лидер» составляла 150 рублей.

Сегодня, в 2020 году, бензин – 42 рубля за литр, молоко – 60 рублей. А вот минимальная стоимость СТЗ «Лидер» (он же «Везёт») – 100 рублей.

В тройке ГУЯ (это «Гет», «Убер» + Яндекс) ещё «интереснее»: минималка 69 рублей. Заявившийся «Сити Мобил» – вообще 49 рублей...

Вообще такси никогда прежде не было дешёвым удовольствием. Не каждый мог позволить себе прокатиться под шашечками. И вот как раз в те времена спрос с водителей был серьёзный. Без гаража, медика, техника никто не работал.

А сейчас у нас нет ТАКСИ, есть только агрегаторы! Водителю достаточно отправить в WhatsApp документы, и всё, ты на линии.

Потихоньку подбираемся к теме высокой аварийности.

Когда водители работают в такси на личных авто, то и в аварии они попадают реже. Потому что свою «рабочую лошадку» жальче, чем чужую. На своём авто точно не будешь гонять, как полоумный. Тебе же самому потом ходовку делать, а в случае ДТП останешься без «заработка».

Но далеко не у всех есть личное авто – в итоге колесят на арендных. Вот это настоящая боль: сначала ты «закрываешь» аренду, выполняя план, и только после этого работаешь на карман.

Стремясь привезти этот самый «план», люди работают на износ, устают, теряют бдительность.

Чтобы все понимали, сколько сейчас реально получает таксист, приведу такие цифры.

2013 год:

Маршрут в 10 километров в «Лидере» стоит 246 рублей.

Вычитаем из этой суммы бензин – 29 рублей, и 30 рублей – процент агрегатора. Получаем 187 рублей.

2020 год:

Тот же маршрут в 10 километров в «Лидере» стоит 180 рублей.

Вычитаем 42 рубля за бензин и 30 рублей агрегатора. Имеем 108 рублей.

У Яндекса те же 10 километров для пассажира стоят 153 рубля. То есть у водителя остается в лучшем случает 82 рубля.

Со стороны может показаться: 82 рубля – неплохо для «выхлопа» за одну поездку. Но давайте вспомним про издержки и амортизацию.

При графике с 23 рабочими сменами средний пробег получается 250 километров (но это ещё уметь надо так мало накатать).

23 дня умножаем на 250 километров – получается 5750 тысяч километров в месяц. Это не просто цифры, это сигнал о замене масла и фильтров. Тут как минимум 2500 рублей отдашь.

Раз в 8-10 месяцев нужно ходовку привести в порядок, страховка минимум 5000 рублей в год, замена резины, которая на таксовке очень быстро изнашивается, – ещё тысяч 15 дважды в год. Текущие проколы, порезы колес я вообще не считаю – хотя это тоже деньги. И, конечно, мойка авто! Пассажирам нужны чистый салон и кузов.

Что в итоге останется вам и вашим детям от этих «бешеных бабок» – 8 рублей за километр? Да шиш с маслом и останется.

Особенно если вы адекватный водитель и понимаете, что параллельно с тасовкой нужно откладывать на новое авто, поскольку ваше через 3 года запросится на пенсию.

Вот и имеем то, что имеем: уставшие, засыпающие водители носятся по Новосибирску за копейки.

Кому план в 4 тысячи рублей за 10 часов привезти нужно, кому заработать на оплату аренды.

Ну и, конечно, кроме бешеной гонки за доходом у водителей сильнейшая психологическая нагрузка. Не забываем, что такси – это сфера услуг, где очень важен контакт с людьми. Кто-то в пути начинает изливать душу, кто-то напрягать пьяными рассказами и приставаниями, кто-то включает режим «босса», которому чуть ли не дверь нужно открыть. А бывают и вообще из ряда вон случаи.

Одна моя знакомая однажды везла пассажира с ножом у горла, тот всю дорогу «контролировал» маршрут. Благо живая осталась...

Неадекватов на самом деле много. Риск для жизни – реальный, а выхлоп – ниже среднего.

Так что прежде чем фотографировать на смартфон и выкладывать в сеть ДТП с участием машин Яндекс или «Убер», я бы посоветовала землякам трижды подумать и лишний раз не демонизировать водителей.

Вы думаете, что они зарабатывают, а они, возможно, просто в автомобильном рабстве...»

Напомним, в октябре таксист в Новосибирске выгнал женщину с ребёнком из салона авто.