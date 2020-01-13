Внук кричал «Баба, бо-бо!»: ещё один ребёнок едва не утонул в новосибирском аквапарке

сегодня 14:21 Поделиться

Фото tripadvisor

Жительница Новосибирска рассказала об очередном ЧП на территории «Аквамира»; трёхлетний ребёнок застрял в том же месте, где погиб юный кемеровчанин.

Трёхлетний ребёнок едва не утонул в одном из бассейнов новосибирского аквапарка «Аквамир». Об этом Сиб.фм рассказала местная жительница Галина Башкирова. Инцидент произошёл в конце ноября 2019 года — за месяц до трагедии 8 января. Однако женщина вспомнила о нём после происшествия, когда в том же месте захлебнулся и погиб 16-летний подросток.

«Точную дату назвать не смогу сейчас, но помню точно, что это было примерно через неделю после дня рождения моего мужа, который отмечали 19 ноября. Мы тогда ещё пошли по акции в честь дня рождения. Взяли билеты на весь день – отдыхали с 10 часов утра практически до закрытия», – вспоминает Галина.

Сибирячка приехала не одна – в аквапарке она отдыхала с мужем, матерью, дочерью и четырёхлетней внучкой. Также с семьёй приехал трёхлетний внук Галины – именно он стал участником событий, которые произошли в тот день.

«В те минуты моя дочь ушла в парную напротив джакузи, но её было видно через стекло. Муж тоже отошёл в другую сторону, а моя мама сидела поодаль. Внучок, как и все дети, становился ногами на эти скамейки в бассейне. Я всё время была рядом с ним – не могу же я оставить без присмотра маленького ребёнка.

Я даже не сразу поняла, что произошло. Он закричал, ему больно было. Тут я увидела, что он застрял ногой в решётке. У меня вся жизнь перед глазами пронеслась! Началась паника: что делать, кого звать, к кому обращаться, как доставать!» – пересказывает Галина события того дня.

По словам женщины, в момент происшествия рядом не оказалось инструкторов. Галине пришлось вызволять ребёнка из западни самостоятельно.

«Он говорит очень плохо, кричит: "Баба, бо-бо!". Я как-то сама пытаюсь ему помочь. Тут он сам начал дёргаться, и как-то его нога вывернулась. В общем, удалось его вытащить. У меня прям груз какой-то с сердца упал: всё обошлось!» – продолжает Галина.

Сибирячка вспоминает, что не стала обращаться с жалобами к сотрудникам аквапарка, так как обрадовалась, что ребёнка удалось спасти самостоятельно. Инцидент произошёл утром, а к вечеру уже всё забылось, объясняет Галина.

По словам женщины, после этого случая она планировала и в дальнейшем посещать аквапарк. После недавней трагедии, когда в том же месте 16-летний кемеровчанин зацепился за решётку и захлебнулся, желание возвращаться в развлекательный центр пропало. Она считает, что конструкцию необходимо менять.

«Тогда как-то из головы вылетело обращаться куда-то и жаловаться. Но там же во всех этих бассейнах такие же скамейки – там очень легко застрять.

Даже у меня был такой случай. Как-то раз у меня рука туда попала. Ничего страшного не произошло, но было неприятно. Меня поразило, что в этом отделении почему-то не было инструкторов. Я уже раз шесть была в аквапарке, и мне на глаза не попадались инструкторы в этой зоне», – говорит Галина.

Ранее Сиб.фм разбирался в случившейся 8 января трагедии и выяснил, что аналогичный случай едва не произошёл три года назад. Тогда семилетний мальчик попал ногой в ту же решётку в джакузи. Его удалось вызволить благодаря прибывшим на место спасателям.

В руководстве «Аквамира» заявили, что все элементы аквапарка соответствуют требованиям ГОСТ. На те же данные позже комплекс сослался после гибели кемеровского подростка. Корреспонденту Сиб.фм не удалось получить у пресс-службы «Аквамира» оперативный комментарий по вопросам возможной реконструкции решёток в бассейне – на телефонный звонок никто не ответил.

Напомним, на прошлой неделе новосибирцы обвинили погибшего в аквапарке подростка в безответственности.