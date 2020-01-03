Арестован руководитель Пенсионного фонда в Сибири

сегодня 18:41 Поделиться

фото краспан

До суда останется под стражей глава Пенсионного фонда Красноярского края; его подозревают в получении взятки.

По подозрению в получении взятки задержан глава Пенсионного фонда Красноярского края Денис Майборода. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Операцию, по данным ТАСС, курируют сотрудники управлени по расследованию особо важных дел СК по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Суд Железнодорожного района Красноярска арестовал Майбороду сроком на один месяц.

В вину чиновнику вменяется получение взятки в особо крупном размере. Руководителю Пенсионного фонда грозит срок до 15 лет.

Напомним, в новый год в Красноярском крае за взятку задержали главу района.