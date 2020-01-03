Арестован руководитель Пенсионного фонда в Сибири
фото краспан
До суда останется под стражей глава Пенсионного фонда Красноярского края; его подозревают в получении взятки.
По подозрению в получении взятки задержан глава Пенсионного фонда Красноярского края Денис Майборода. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Операцию, по данным ТАСС, курируют сотрудники управлени по расследованию особо важных дел СК по Красноярскому краю и Республике Хакасия.
Суд Железнодорожного района Красноярска арестовал Майбороду сроком на один месяц.
В вину чиновнику вменяется получение взятки в особо крупном размере. Руководителю Пенсионного фонда грозит срок до 15 лет.
Напомним, в новый год в Красноярском крае за взятку задержали главу района.
Вам было интересно? Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен, чтобы мы могли и дальше радовать вас актуальными и интересными новостями!
Ваш комментарий
Новости партнеров
Сейчас читают