Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Крещение-2020
Новый год 2020
Обыски в СО РАН
Отключение тепла
Проезд подорожает

Лента новостей

Арестован руководитель Пенсионного фонда в Сибири

сегодня 18:41

фото краспан

До суда останется под стражей глава Пенсионного фонда Красноярского края; его подозревают в получении взятки.

По подозрению в получении взятки задержан глава Пенсионного фонда Красноярского края Денис Майборода. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Операцию, по данным ТАСС, курируют сотрудники управлени по расследованию особо важных дел СК по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Суд Железнодорожного района Красноярска арестовал Майбороду сроком на один месяц.

В вину чиновнику вменяется получение взятки в особо крупном размере. Руководителю Пенсионного фонда грозит срок до 15 лет.

Напомним, в новый год в Красноярском крае за взятку задержали главу района.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

Теги

арест
Красноярский край
Пенсионный фонд
Следственный комитет
взятка
яндекс.дзен

Вам было интересно? Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен, чтобы мы могли и дальше радовать вас актуальными и интересными новостями!

Ваш комментарий

Новости партнеров

Сейчас читают

379147
Школьница покончила с собой из-за предстоящей свадьбы с 50-летним сибиряком
316108
Фото «50-летнего жениха» покончившей с собой школьницы попало в сеть
205401
Кому положено президентское пособие на детей от 3 до 7 лет
175973
В Новосибирской области в Крещение будут работать 40 купелей
155343
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть отмечает день рождения
84005
Материнский капитал за первого ребёнка: кто может получить 466 тысяч рублей
60019
«Он не был стариком»: мать погибшей школьницы рассказала о её женихе