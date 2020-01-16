Больше 10 тысяч жительниц Новосибирской области остались без материнского капитала за первого ребёнка

сегодня 08:10 Поделиться

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Президент Владимир Путин предложил с 2020 года платить материнский капитал семьям, в которых родился первый ребёнок; больше 10 тысяч детей в Новосибирской области появились на свет раньше анонсированной господдержки.

Больше 22700 детей родились в Новосибирской области за 11 месяцев 2019 года, свыше 10500 из них — первенцы. Такие данные опубликовал Новосибирскстат.

Исходя из этих цифр, можно предположить, что их матери могли бы рассчитывать на получение выплаты от государства.

Однако предложенная президентам схема о распространении действия программы маткапитала на семьи с первым ребёнком начнёт действовать с 1 января 2020 года. Следовательно, семьи, ставшие родителями впервые в 2019 году, не смогут получить обещанные 466 тысяч рублей.

В Новосибирской области таких не дождавшихся финансовых привилегий мам — почти 10 тысяч.

Напомним, 15 января глава государства предложить увеличить размер материнского капитала на 150 тысяч рублей и распространить действие программы на семьи с первым ребёнком.