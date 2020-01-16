Брошенная в подъезде старушка: почему родственники выгнали пенсионерку из дома

сегодня 10:36 Поделиться

фото из группы «Подслушано Бийск» соцсети «ВКонтакте»

Судьбой выброшенной в подъезд 80-летней бийской пенсионерки занялся Следком; председатель взял дело на личный контроль.

Председатель СК России взял на личный контроль начатую в Бийске проверку. 80-летнюю пенсионерку родственники выгнали из квартиры после того, как она подписала дарственную. Об этом сообщили местные СМИ.

По информации паблика «Подслушано Бийск» в социальной сети «ВКонтакте», к 80-летней бабушке переехала жить 37-летняя внучка. Мирное сосуществование закончилось после того, как молодая женщина добилась, чтобы родственница переписала на неё двухкомнатную квартиру. Она начала издеваться над старушкой, избивать её, а после и вовсе выставила за дверь.

После появления информации Следственный комитет по Алтайскому краю начал доследственную проверку.

Следователям предстоит выяснить все обстоятельства инцидента. Также будет проведена экспертиза правомерности получения родственниками жилого помещения пожилой женщины.

Напомним, в Томске в подъезде жилого дома нашли новорождённого ребёнка с переохлаждением.