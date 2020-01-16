Бухгалтер новосибирской школы искусств украла два миллиона ради лечения сына от прыщей

сегодня 14:32 Поделиться

Фото прокуратуры НСО

Сотрудница школы искусств «Кантилена» получала незаконную прибавку к зарплате в течение трёх лет; она призналась, что тратила деньги на лечение сына.

Главный бухгалтер школы искусств «Кантилена» в Кировском районе украла из бюджета организации 2 миллиона рублей. Об этом Сиб.фм сообщил помощник прокурора Кировского района Новосибирска Ярослав Власов. Надежду Васищеву обвинили в трёх эпизодах мошенничества.

По данным следствия, главный бухгалтер с 2016 по 2019 годы незаконным путём начисляла себе прибавку к зарплате. В общей сложности Васищева присвоила 2 миллиона рублей.

Как сообщили корреспонденту Сиб.фм в прокуратуре, бухгалтер оправдывала свои действия лечением сына. На допросе Васищева утверждала, что помогала ребёнку вылечиться от прыщей. Она утверждает, что тратила на процедуры от 30 до 50 тысяч рублей в месяц.

Надежду Васищеву обвинили в двух эпизодах части 3 статьи 159 – мошенничество с использованием служебного положения. А также в одном по части 4 статьи 159 УК РФ – мошенничество в особо крупном размере.

Оглашение приговора прошло на прошлой неделе, 17 января. Обвинение запрашивало лишение свободы до 7 лет, однако суд учёл смягчающие обстоятельства. Главного бухгалтера школы искусств «Кантилена» приговорили к трём годам условного заключения. Также Васищева должна возместить весь нанесённый ущерб – сейчас она оплатила всего одну тысячу рублей.

Напомним, на прошлой неделе проктолог из Новосибирска украла более миллиона рублей.