«Девочки, надо писать Путину»: сибирячки просят президента о справедливости при начислении маткапитала

сегодня 16:26 Поделиться

фото с сайта pixabay.com

Молодые мамы из Сибири планируют обратиться к главе государства с просьбой расширить перечень семей, имеющих право на получение материнского капитала; женщины считают, что господдержка должна предоставляться независимо от даты рождения ребёнка.

Просить президента России Владимира Путина о выплате материнского капитала семьям вне зависимости от того, в каком году был рождён ребёнок, намерены молодые мамы из Новосибирска. Главным критерием, по их мнению, должно стать финансовое состояние родителей малыша, а не дата его появления на свет. Своими мнениями женщины делятся в комментариях на сайте Сиб.фм.

«Девочки, я думаю нужно написать Путину на его форум! У меня тоже первый ребёнок, рождённый в июле 2019 года. Чем мы хуже мам, родивших в 20 году? Эти деньги очень бы помогли», – написала Наталья Чайковская (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены прим. Сиб.фм).

Она добавила, что является матерью-одиночкой, живёт в съёмной квартире и очень нуждается в деньгах.

«И таких, как я, много девчонок!!!» – уточнила женщина.

На крупнейшем форуме «Сибмама» тема выплат материнского капитала при рождении первого ребёнка тоже вызвала бурную дискуссию. Пользователи оставили несколько сотен комментариев, авторы которых по-разному отнеслись к инициативе президента.

Одни называют расширение действия программы «аттракционом невиданной щедрости государства», другие предполагают, что «сейчас начнут рожать те, кого стоило бы стерилизовать».

15 января президент Владимир Путин в ходе обращения с посланием к Федеральному собранию предложил с 1 января 2020 года начать выплачивать материнский капитал при рождении первенца, а также увеличить размер господдержки семей на 150 тысяч рублей.

Напомним, ранее Сиб.фм писал, кто может рассчитывать на выплату 466 тысяч рублей за первенца.