"Эта традиция устарела": в новосибирской общине езидов после гибели юной школьницы осудили браки по принуждению

сегодня 18:01 Поделиться

Фото из социальных сетей, "КП-ЕКатеринбург", со страницы Маме Озманяна в социальной сети "ВКонтакте"

Одной из причин гибели 16-летней жительницы Екатеринбурга называют самоубийство из-за нежелания вступать в брак с мужчиной гораздо старше её; в общине езидов, к которым принадлежала семья девушки, прокомментировали свадебные обычаи этого народа.

Екатеринбургская школьница из семьи езидов могла свести счёты с жизнью из-за предстоящей свадьбы с нелюбимым мужчиной. Такую версию в качестве основной озвучивают региональные СМИ. В то же время сами езиды истории о браках по принуждению называют анахронизмом.

"Сейчас, в основном, родители спрашивают у своей дочери — хочет ли она за конкретного жениха или нет", — рассказал Сиб.фм представитель новосибирской общины езидов Маме Озманян.

Он уточнил, что не готов комментировать конкретную ситуацию в Екатеринбурге, поэтому высказался о национальных брачных обычаях в целом.

По словам Озманяна, в современных езидских семьях родители редко выдают девушку замуж, пока она не окончит вуз.

"Конечно, встречаются ситуации, когда выдают замуж против воли, но это происходит все реже и реже", — добавил Озманян.

Он также подчеркнул, что "к принудительным бракам община и езидское население Новосибирска относится негативно".

По словам Маме Озманяна, эта традиция устарела.

"Люди понимают, что девушкам жить с этим человеком всю свою жизнь и поэтому спрашивают дочь о её желании.

Родители могут дать рекомендацию свою, но выбор всё равно за девушкой", — сказал он.

Ранее в СМИ Екатеринбурга появилось совместное фото 16-летней невесты и якобы её будущего жениха, сделанное во время "смотрин". Многие отметили, что на снимке девушка выглядит напряжённой.

В то же время, по словам читательницы Сиб.фм, назвавшейся двоюродной сестрой погибшей школьницы, ничего противоестественного в поведении девушки нет.

«Она не испуганна! У нас так принято — девушка должна быть скромной. И у нас не принято трогать и обнимать мужчин, если даже он твой будущий муж. Мы не как русские, которые сосутся и обнимаются где попало!» – высказалась родственница погибшей.

Она, как и Маме Озманян, добавила, что у езидов давно не принято заключать неравные браки.

«У нас не выдают девушек замуж против воли и тем более за 50-летнего мужика.

Если жениху больше 25-ти, то девушку не выдают замуж за него», — добавила назвавшаяся сестрой девушка.

Езиды — это народ, проживающий, в основном, на севере Ирака. Отдельные представители этой народности рассеяны по всему миру.

Новосибирская община езидов насчитывает порядка 15-17 тысяч человек. Среди них много предпринимателей и общественных деятелей. Самым известным для широкой общественности представителем этой народности в регионе является боксёр, олимпийский призёр Михаил Алоян.

Напомним, 10 января у одной из высоток в Екатеринбурге было обнаружено тело 16-летней девушки.