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«Это мог быть коктейль Молотова»: сгоревший похоронный дом в Новосибирске назвал возможный способ поджога

сегодня 14:47

Фото предоставлено администрацией похоронного дома «Некрополь»

Причиной пожара, уничтожившего офис похоронного дома «Некрополь» в Новосибирске, стала бутылка с зажигательной смесью; версию озвучили в самой компании.

Руководство похоронного дома «Некрополь» в Новосибирске прокомментировало возможные причины пожара, случившегося в ночь на 21 января. Павильон вспыхнул из-за заброшенной на крышу здания зажигательной смеси. Об этом сообщил коллектив «Некрополя» в официальном обращении к СМИ.

По словам руководителя компании Бориса Якушина, огонь уничтожил гробы, похоронные урны, венки.

В «Некрополе» также уточнили, что владельцам похоронного дома и раньше поступали угрозы.

Напомним, ранее стало известно, что причинённый пожаром ущерб превысил 15 миллионов рублей.

Автор:
Мария Машанова
журналист

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