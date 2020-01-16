Федеральное СМИ внесло новосибирское Управление МЧС в список запрещённых организаций

сегодня 11:35 Поделиться

Фото Дениса Винокурова, из группы Аварийно-спасательной службы Новосибирска в социальной сети «ВКонтакте»

Федеральное издание «Газета.ru» в одной из новостей назвало ГУ МЧС по Новосибирской области «запрещённой организацией»; в публикации речь шла о пожаре в похоронном доме «Некрополь».

Запрещённой в России организацией назвала «Газета.ru» Управление МЧС России по Новосибирской области. Такая формулировка была использована журналистами в новости о возгорании в похоронном доме «Некрополь».

Любопытную ошибку на сайте издания обнаружил новосибирец Вадим Яковлев. Он сделал скриншот публикации, которую впоследствии разместили в паблике Аварийно-спасательной службы Новосибирска в социальной сети «ВКонтакте».

Напомним, в ночь на 21 января в центре Новосибирска горел похоронный дом «Некрополь».