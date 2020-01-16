Федеральное СМИ внесло новосибирское Управление МЧС в список запрещённых организаций
Фото Дениса Винокурова, из группы Аварийно-спасательной службы Новосибирска в социальной сети «ВКонтакте»
Федеральное издание «Газета.ru» в одной из новостей назвало ГУ МЧС по Новосибирской области «запрещённой организацией»; в публикации речь шла о пожаре в похоронном доме «Некрополь».
Запрещённой в России организацией назвала «Газета.ru» Управление МЧС России по Новосибирской области. Такая формулировка была использована журналистами в новости о возгорании в похоронном доме «Некрополь».
Любопытную ошибку на сайте издания обнаружил новосибирец Вадим Яковлев. Он сделал скриншот публикации, которую впоследствии разместили в паблике Аварийно-спасательной службы Новосибирска в социальной сети «ВКонтакте».
Напомним, в ночь на 21 января в центре Новосибирска горел похоронный дом «Некрополь».
Вам было интересно? Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен, чтобы мы могли и дальше радовать вас актуальными и интересными новостями!
Ваш комментарий
Новости партнеров
Сейчас читают