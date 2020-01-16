Фото сгоревшего похоронного дома в Новосибирске изнутри: огонь уничтожил всё

сегодня 13:21 Поделиться

фото из группы «Инцидент Новосибирск» соцсети «ВКонтакте»

Пожар в похоронном доме «Некрополь» произошёл в ночь на 21 января; в здании сгорело всё имущество.

Возгорание в похоронном доме «Некрополь» на улице Фрунзе 67/1 в Дзержинском районе Новосибирска произошло в ночь на 21 января. Как сообщил корреспонденту Сиб.фм руководитель компании Борис Якушин, сейчас дознаватели МЧС проводят экспертизу для выявления причин пожара. Борис Якушин поделился фотографиями сгоревшего товара – пострадали гробы, похоронные урны, венки.











Ранее представитель «Некрополя» рассказал Сиб.фм, что возможная причина пожара – умышленный поджог. В течение года в адрес руководства компании приходили различные угрозы от конкурентов. Также в организации предположили, что пожар нанёс «Некрополю» ущерб в размере 15 миллионов рублей. Это связано с большим количеством товара, который хранился на складе в здании.

Напомним, сегодня в Томске при пожаре погибли девять человек.