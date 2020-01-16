Геолог из Новосибирска без вести пропал в Красноярском крае

сегодня 22:09 Поделиться

фото из группы "АСТ-54" в социальной сети "ВКонтакте"

О месте нахождения учёного не известно с 15 января; он принимал участие в сейсмолого-разведовательных работах.

При проведении работ по сейсмической разведке на реке Ангара в районе посёлка Пинчуга, без вести пропал геологи из Новосибирска Аман Темербаев.

Известно, что в 15 километрах от населённого пункта моторизированный транспортёр лёгкого бронирования провалился под лёд.

В момент происшествия в машине находились четыре человека. Трое – спаслись, а Аман Темербаев – пропал. Его тело не обнаружили на месте происшествия. Об этом сообщает группа «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».

На момент ЧП Аман был одет в ватные штаны и тёплую куртку

Следком по Красноярскому краю и Республике Хакасия проводит доследственную проверку.

В Красноярский край приехали друзья и родственники исследователя, которые не теряют надежду найти его живым.

Напомним, в Новосибирске уже месяц не могут найти пропавшую девушку.