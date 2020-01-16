Гибель школьницы после помолвки с «50-летним женихом»: появилась новая версия трагедии

сегодня 12:51 Поделиться

Фото из социальных сетей

Знакомые погибшей в Екатеринбурге школьницы не верят в самоубийство девушки; склонностей к суициду у неё не было.

Озвучена новая версия причин гибели 16-летней Тамары Тамрян, тело которой было обнаружено рядом с одной из высоток в Екатеринбурге 10 января. Считается, что девушка свела счёты с жизнью, не желая выходить замуж за взрослого мужчину, как того требуют традиции рода езидов. Однако бывшая преподаватель школы, где училась Тамара, утверждает, что школьница была не из тех, кто склонен к суициду.

«Она была очень чистый, светлый человек. Ни в каких отрицательных вещах Тамара никогда не была замечена. Никаких склонностей к суициду в ней никогда не замечали. Училась она достойно. Есть восточные семьи, где родители запрещают детям бывать на каких-то светских мероприятиях, но по отношению к Тамаре этого не скажешь. Она ходила в кино, музеи, принимала участие в различных мероприятиях с классом», – цитируют екатеринбургские СМИ слова педагога, хорошо знавшего девушку.

Региональные издания также ссылаются на данные источника в силовых структурах.

Он подтвердил, что девушку собирались выдать замуж за жителя Омска. По одним данным, она хотела замуж, по другим – была категорически против свадьбы. Сейчас правоохранители, возбудившие уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства», проверяют обе версии.

Напомним, 21 января стало известно, что родители Тамары не запрещали ей посещать светские мероприятия.