Голодовку убийцы пристава в Новокузнецке прокомментировала ФСИН

сегодня 00:56 Поделиться

Фото Прокуратура НСО

По словам представителя ведомства, сообщение о голодовке стрелка оказалось ложным; он якобы начал её во время избрания меры пресечения.

В Федеральной службе исполнения наказаний Кузбасса опровергли сообщения о голодовке Артёма Пакалова, который застрелил пристава в здании суда Новокузнецка 16 января. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в ведомстве.

Ранее местные СМИ утверждали, что Пакалов начал голодовку во время избрания ему меры пресечения по уголовному делу по факту убийства. По данным ведомства, сейчас подозреваемый находится в СИЗО и регулярно принимает пищу.

Стрельба в Центральном районном суде произошла утром 16 января. Проходивший потерпевшим напо уголовному делу 52-летний житель Кемеровской области во время заседания вышел на улицу и вернулся с ружьём. На входе он выстрелил в живот судебному приставу, который попытался его остановить — мужчина скончался от потери крови в машине скорой помощи.

При стрельбе также была ранена женщина. С травмами ноги и лица её доставили в городскую больницу. Ранее Сиб.фм сообщал, что пострадавшую перевели из реанимации в общее отделение.

Напомним, на прошлой неделе житель Алтая выстрелил из ружья в свою 13-летнюю дочь.