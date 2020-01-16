Кому положены 450 тысяч рублей при рождении третьего ребёнка

сегодня 13:12 Поделиться

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На прошлой неделе президент России Владимир Путин во время оглашения послания Федеральному собранию рассказал о мерах поддержки семей с детьми; одной из них является погашение государством ипотечного кредита при рождении третьего ребёнка.

Среди мер поддержки для семей, имеющих детей, Владимир Путин назвал погашение государством ипотечного кредита. Сиб.фм выяснил, что эту меру начали применять с 25 сентября 2019 года.

Погашение ипотечного кредита возможно при рождении третьего ребёнка. Государство гасит 450 тысяч рублей. При этом если оставшаяся сумма меньше, то кредит погашается в полном объёме. Остаток средств никак не компенсируется. Его нельзя забрать или перебросить на другой заём.

В случае, если на полное погашение средств не хватает, банк пересчитает сумму оставшегося долга и заёмщик сам определит, уменьшить ему срок погашения кредита или сумму ежемесячных взносов.

Получить выплату могут семьи, в которых после 1 января 2019 года родился третий или последующий ребёнок. Чтобы воспользоваться выплатой, родителям нужно обратиться в банк, который выдал кредит, предоставив документы: заявление, паспорт, кредитный договор и свидетельства о рождении детей.

Такой выплатой можно воспользоваться только один раз.

Напомним, 20 января Сиб.фм рассказал о том, кому положены детские пособия на детей от 3 до 7 лет.