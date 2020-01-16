Лайфхак дня: как не дать айфону замёрзнуть

сегодня 06:42 Поделиться

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Любой закоренелый «яблочник» знает, что страшнее «зверя», чем зима для айфонов не существует; стоит смартфону несколько минут провести на морозе, как, прощайте, входящие.

Главная зимняя проблема владельцев смартфонов Apple — повышенная тепличность этих устройств. Чуть что — сразу разряжаются и выключаются. Все из-за того, что у айфонов — литий-ионные аккумуляторы. При температуре ниже 0°C (а на практике и вовсе ниже 5°C) ионы батарей начинают терять свои свойства. В результате внутреннее сопротивление повышается, а ёмкость теряется.

Как сделать так, чтобы айфон не подвел по время прогулки в минус, рассказываем в традиционной рубрике лайфхак.

Опытных яблочников капризами смартфонов этой компании не удивишь. А вот новичкам, пожалуй, лучше знать, что с наступлением холодов нужно утеплять не только себя-любимого, но и телефон.

Плотный чехол, желательно, чехол-книжка — то, что надо! В таком костюмчике устройство будет разряжаться медленнее.

Если есть возможность приобрести чехол с функцией подзарядки — ещё лучше. С таким помощником можно смело разговаривать по телефону на улице и параллельно делать снимки заснеженного города.

Снизить скорость «остывания» и дальнейшего отключения устройства помогает использование гарнитуры. Чем реже вы вынимаете айфон из кармана куртки и сумки на улице — тем лучше.

Ну, а если ват телефон всё же замёрз и погас, не подвергайте его тепловым стрессам. Никаких фенов и радиаторов. Смартфон должен постепенно приобретать комнатную температуру. Если же устройство отправить в полюс 30 слишком резко, не исключено появление конденсата внутри.

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