Любой каприз за ваши деньги: красивые автономера появятся в продаже

сегодня 08:55 Поделиться

фото со страницы «Автономер» в социальной сети «ВКонтакте»

Минэкономразвития предложило продавать автомобильные номера с красивым сочетанием букв и цифр; минимальная цена составит 10 тысяч рублей.

Красивые автономера могут начать продавать в России. С такой инициативой выступило Министерство экономического развития, об этом сообщает ТАСС.

В ведомстве посчитали, что ежегодно в стране выдаётся около 4 миллионов государственных регистрационных знаков, при этом различные сервисы в интернете активно зарабатывают на стремлении водителей получить оригинальный номер.

Чиновники предложили продавать номера через сайт госуслуг.

"Исходя из данных, указанных в открытых источниках, цена за отдельные "красивые" номера может варьироваться от 10 тыс. руб. до 10 млн руб. за штуку, а средняя цена может составлять около 300 тыс. руб.", — цитирует ТАСС данные из пояснительной записки.

В ведомстве отметили, что предложенный вариант может стать дополнительным источником пополнения федерального бюджета. При этом регионам будет предоставлена возможность самостоятельно устанавливать размер госпошлины.

Напомним, ранее Сиб.фм рассказал, как не попасться на удочку мошенников при покупке номеров в интернете.