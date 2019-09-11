Насильник напал на одиннадцатиклассницу рядом со школой в Бурятии

сегодня 09:57 Поделиться

Фото с сайта СУ СКР по Республике Бурятия

Случайные прохожие спугнули мужчину, который пытался изнасиловать школьницу в Бурятии; убегавший преступник попал на видео.

Следком по Республике Бурятия возбудил уголовное дело по факту нападения 20 января неизвестного мужчины на старшеклассницу на территории школы в Улан-Удэ. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Известно, что 17-летняя девочка шла на занятия в школу, расположенную на улице Ключевской города Улан-Удэ. На территории образовательного учреждения со спины её догнал незнакомый мужчина, распылил газ из баллончика в лицо и потребовал деньги. Испуганная девочка отдала ему 700 рублей.

«После этого нападавший попытался раздеть потерпевшую и совершить насильственные действия сексуального характера, но испугался приближавшихся прохожих, оставил жертву и скрылся с места происшествия», – уточнили в ведомстве.

Следователи изъяли видео с камер наружного наблюдения. Однако на них злоумышленник запечатлён со спины.

Правоохранители обратились к жителям, которым известны любые подробности случившегося, с просьбой позвонить в правоохранительные органы по телефонам: 102 (полиция), 8 (3012) 44-43-78 (следственный отдел по Октябрьскому району).

Напомним, в сентябре 2019 года в Алтайском крае задержали насильника восьмилетней девочки, который скрывался 15 лет.