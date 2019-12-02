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Назойливых коллекторов оштрафовали в Новосибирске на 13 миллионов

сегодня 19:10

фото ФССП России

Новосибирцы стали чаще жаловаться на назойливых коллекторов; судебные приставы выявили за год почти три сотни нарушений.

Коллекторские агентства Новосибирска за 2019 год оштрафованы на 13 миллионов рублей за неправомерные действия в отношении граждан. Об этом сообщает пресс-служба УФССП.

За год в службу поступило 1614 обращений новосибирцев. Львиная доля приходится на действия коллекторских фирм, которые не включены в государственный реестр.

Чаще всего люди жаловались на частоту взаимодействия с коллекторами, введение в заблуждение, оказание психологического давления и унижения.

Судебные приставы напоминают, что коллекторы не могут звонить более одного раза в сутки, двух раз в неделю и восьми раз в месяц. Звонки могут поступать только с 8:00 до 22:00 в рабочие дни и с 9:00 до 20:00 в выходные и праздники.

В 2019 году судебные приставы выявили 289 административных нарушений. Общая сумма штрафов составила 13,3 миллиона рублей.

Напомним, в декабре 2019 года судебные приставы рассказали, как противостоять незаконным действиям коллекторов.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

Теги

штрафы
УФССП по Новосибирской области
коллекторы
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