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«Никто не запрещал ей гулять со сверстниками»: знакомые рассказали о юной невесте «50-летнего жениха»

сегодня 12:44

Фото из социальных сетей

Знакомые погибшей в Екатеринбурге школьницы, которая свела счёты с жизнью якобы из-за нежелания выходить замуж, рассказали о девушке; «Она была светлый, чистый человечек», – пишут о Тамаре Тамрян.

16-летняя школьница покончила с собой 10 января в Екатеринбурге. По версии местных СМИ, девушка принадлежала к народности езидов и, согласно традициям, ей предстояло выйти замуж за взрослого мужчину. Однако юная невеста была против.

По рассказам знакомых Тамары Тамрян, накануне трагедии она ездила с родителями на «смотрины» в Омск. После знакомства с будущим мужем девушка решилась на страшный шаг.

Педагоги школы, в которой училась девушка, отзываются о погибшей положительно. Училась она достойно.

Как пишет екатеринбургское СМИ со ссылкой на преподавателя, «она была очень чистый, светлый человек. Ни в каких отрицательных вещах Тамара никогда не была замечена. Никаких склонностей к суициду в ней никогда не замечали».

Кроме того, отмечается, что родители Тамары не запрещали ей бывать на светских мероприятиях. Вместе с одноклассниками школьница ходила в кино и музеи.

Ранее сообщалось, что причиной гибели девушки стало предстоящее замужество с 50-летним мужчиной. Позднее мать школьницы опровергла слухи о возрасте жениха.

Напомним, 20 января в сети появилось совместное фото девушки и её потенциального супруга.

Автор:
Полина Кузнецова
автор текстов, спецагент

Теги

Екатеринбург
свадьба
яндекс.дзен

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