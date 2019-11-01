Новосибирский блогер взял интервью у «Электроников»

сегодня 21:17 Поделиться

скриншот и видео канала "Важные люди" видеохостинга YouTube

В год 40-летия выхода на экраны фильма «Приключения Электроника», новосибирский блогер пообщался с главными героями; в Новосибирске побывали Юрий и Владимир Торсуевы.

Новосибирский блогер Михаил Докукин встретился с исполнителями главных ролей в известнейшем детском фильме «Приключения Электроника» Владимиром и Юрием Торсуевыми.

В этом году любимое многими детское кино отмечает свой 40-й день рождения. Исполнители главных ролей до сих пор помнят, что премьера на телевидении была 2 мая 1980 года в 13:08.

Братья Торсуевы рассказали, что для ролей им пришлось отращивать волосы, которые потом обесцветили гримёры. А по возвращению со съёмок в школу, крашенные волосы пришлось сбривать.

Спустя 40 лет после выхода «Приключений Электроника», братья Торсуевы по-прежнему снимаются в кино. На двоих их фильмография составляет порядка 35 картин.

Кстати, с Новосибирском одного из братьев Торсуевых связывает гораздо больше, чем дружба. В 2007 году Владимир Торсуев жил и работал в нашем городе, имея небольшой домик на окраине Новосибирска. Владимир, игравший роль Электроника, работал вице-президентом одной из управляющих компаний Новосибирска.

Напомним, в ноябре 2019 года юный актёр из Сибири снялся в фильме с голливудскими звёздами.