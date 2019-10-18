Новосибирцы собирают подписи против использования «Бионорда»

сегодня 13:32 Поделиться

Фото из архива Сиб.фм

Петиция против использования на улицах Новосибирска реагента «Бионорд» появилась в сети; главный аргумент авторов обращения – слякоть и коррозия кузовов авто.

Больше 200 человек подписали петицию против применения «Бионорда» на улицах сибирской столицы. Обращение размещено на платформе Change.org.

Как отмечает автор петиции, адресованной мэрии Новосибирска, из-за использования реагента на улицах города даже при отрицательных температурах – слякоть.

«Слякоть на улицах города при отрицательной температуре. Наросты из льда и снежной грязи на арках и кузове автомобиля. Чрезвычайно "липкая" и неотмываемая субстанция на лобовом стекле и фарах. Коррозия кузова автомобиля», – написал Алексей Свирин.

Мужчина также посетовал на то, что Новосибирск – очень грязный город в целом.

Автор петиции предлагает вместо использования «Бионорда» позаботиться о безопасности на дорогах и применять реагент только в крайних случаях и адресно.

«Потенциально опасные места – крутые подъёмы, колеи, перекрестки – посыпать гравийной крошкой», – говорится в петиции.

Напомним, в октябре стало известно об использовании в Новосибирске нового жидкого реагента.