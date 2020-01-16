Обугленные гробы, урны с позолотой и антикварная мебель: что сгорело во время пожара в похоронном доме в Новосибирске

сегодня 16:18 Поделиться

Коллаж Сиб.фм

Новосибирский похоронный дом «Некрополь» полностью сгорел накануне; в здании находился товар стоимостью не менее 15 миллионов рублей – в том числе антикварные экземпляры.

Похоронный дом «Некрополь» подсчитал сумму убытков. Как сообщил Сиб.фм представитель компании, он составил более 15 миллионов рублей. По данным руководства похоронного дома, в огне были уничтожены ценные ритуальные принадлежности.

На складе «Некрополя» в большом количестве хранились саркофаги американского производства, урны с позолотой из Германии и Италии, десятки высокохудожественных урн для праха ручной работы, антикварная мебель.

Более того, огонь не пощадил и несколько экспонатов музея мировой мемориальной культуры.

На сайте похоронного дома представлена часть ассортимента. К примеру, сгоревший в пожаре гроб американской модели с двойной крышкой считается одним из самых дорогих в каталоге товаров – он стоит 96 тысяч рублей.





Почти в два раза дешевле, но всё равно в солидную сумму обойдётся итальянская модель. Она стоит почти 46 тысяч рублей.





Также на сайте можно подобрать похоронные урны в самых разных ценовых категориях. Бюджетные варианты обойдутся в 1200 рублей. Однако есть куда более дорогостоящие ритуальные урны. Одни из самых дорогих выполнены из натурального камня и стоят чуть более 15 тысяч рублей. Наибольший урон огонь нанёс урнам ручной работы из дерева – такие моментально сгорают в пожаре. Средняя их стоимость около 5 тысяч рублей.







Пожар в филиале новосибирского похоронного дома «Некрополь» на улице Фрунзе, 67/1 в Дзержинском районе произошёл в ночь на 21 января. Пожаром было уничтожено более 300 квадратных метров здания. Сотрудники МЧС локализовали пожар в течение 40 минут, однако на полную ликвидацию ушло более 5 часов.

Как ранее писал Сиб.фм, сразу после происшествия руководство компании сообщило, что пожар был не случайностью – не исключена версия умышленного поджога. Сегодня днём, 21 января, представители «Некрополя» совместно с крематорием Новосибирска выступили с заявлением. Они ссылаются на очевидцев, которые видели, как неизвестные забросили на крышу здания зажигательную смесь. По их данным, именно это могло стать возможной причиной пожара.

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области корреспонденту Сиб.фм сообщили, что сейчас сотрудники МЧС проводят экспертизу для выявления причин происшествия. Однако на данный момент фактов, подтверждающих поджог, пока не обнаружили, добавили в ведомстве. Также во время проверки допросили охранника здания – он был на месте в момент возгорания.

Напомним, сегодня несколько человек погибли при пожаре в общежитии Томской области.