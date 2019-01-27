Около двух тысяч литров суррогатного алкоголя готовили к поставке в магазины Сибири

сегодня 11:18 Поделиться

фото ГУ МВД по Кемеровской области

Суррогатные водку и виски маскировали под известные бренды; полицейские изъяли пойло и оборудование.

Сотрудники полиции в Кузбассе остановили работу подпольного спиртзавода. Производство фальсифицированного алкоголя располагалось в складском помещении в Новокузнецке. Здесь спиртовое сырьё смешивали с водой и различными добавками, разливали по бутылкам, маскируя под известные бренды, и отправляли в магазины.

В момент, когда в цех нагрянула полиция, к розливу было готово 1800 литров спиртосодержащей продукции. Сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями кроме суррогата изъяли оборудование, поддельные этикетки и акцизные марки.

Возбуждено уголовное дело по статье «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации». Виновным грозит до 3 лет лишения свободы.

Напомним, в январе 2019 года в Кузбассе изъяли 11 тонн суррогатного алкоголя, приготовленного к отправке в Новосибирск.