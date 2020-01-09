Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Крещение-2020
Новый год 2020
Обыски в СО РАН
Отключение тепла
Проезд подорожает

Лента новостей

Ответственных за подготовку к Чемпионату мира по волейболу FIVB назначили в Новосибирске

сегодня 19:28

фото pixabay.com

Губернатор Новосибирской области возглавил комитет по подготовке ЧМ по волейболу; постановление размещено на сайте правительства.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников утвердил состав комитета по подготовке и проведению Чемпионата мира по волейболу FIVB. Документ размещён на сайте правительства.

«Организационному комитету в месячный срок со дня издания настоящего постановления разработать план мероприятий по подготовке и проведению Чемпионата мира по волейболу FIVB в 2022 году в городе Новосибирске», — сказано в постановлении.

В состав организационного комитета по подготовке и проведению Чемпионата мира по волейболу FIVB вошли оба первых заместителя губернатора Владимир Знатков и Юрий Петухов, а также заместитель главы региона Сергей Нелюбов.

В списке ответственных также президент общественной организации «Федерация волейбола Новосибирской области» Александр Гаврилов, министр физической культуры и спорта Новосибирской области Сергей Ахапов, начальник УФСБ РФ по Новосибирской области Сергей Бойко, главный советник генерального директора некоммерческого партнерства Волейбольный клуб «Локомотив-Новосибирск» Вадим Гончаров, член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Владимир Городецкий, мэр Новосибирска Анатолий Локоть, министр цифрового развития и связи Новосибирской области Анатолий Дюбанов, министр образования Сергей Федорчук, министр здравоохранения Константин Хальзов, и.о. министра культуры Юрий Зимняков, министр транспорта Анатолий Костылевский, министр строительства Иван Шмидт и другие.

Руководство работой комитета губернатор оставил за собой.

Напомним, 9 января Госэкспертиза одобрила изменения, внесённые в проект строительства центра волейбола.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

Теги

Правительство Новосибирской области
волейбол
Центр волейбола
яндекс.дзен

Вам было интересно? Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен, чтобы мы могли и дальше радовать вас актуальными и интересными новостями!

Ваш комментарий

Новости партнеров

Сейчас читают

379147
Школьница покончила с собой из-за предстоящей свадьбы с 50-летним сибиряком
316108
Фото «50-летнего жениха» покончившей с собой школьницы попало в сеть
205401
Кому положено президентское пособие на детей от 3 до 7 лет
175973
В Новосибирской области в Крещение будут работать 40 купелей
155343
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть отмечает день рождения
84005
Материнский капитал за первого ребёнка: кто может получить 466 тысяч рублей
60019
«Он не был стариком»: мать погибшей школьницы рассказала о её женихе