Ответственных за подготовку к Чемпионату мира по волейболу FIVB назначили в Новосибирске

сегодня 19:28 Поделиться

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Губернатор Новосибирской области возглавил комитет по подготовке ЧМ по волейболу; постановление размещено на сайте правительства.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников утвердил состав комитета по подготовке и проведению Чемпионата мира по волейболу FIVB. Документ размещён на сайте правительства.

«Организационному комитету в месячный срок со дня издания настоящего постановления разработать план мероприятий по подготовке и проведению Чемпионата мира по волейболу FIVB в 2022 году в городе Новосибирске», — сказано в постановлении.

В состав организационного комитета по подготовке и проведению Чемпионата мира по волейболу FIVB вошли оба первых заместителя губернатора Владимир Знатков и Юрий Петухов, а также заместитель главы региона Сергей Нелюбов.

В списке ответственных также президент общественной организации «Федерация волейбола Новосибирской области» Александр Гаврилов, министр физической культуры и спорта Новосибирской области Сергей Ахапов, начальник УФСБ РФ по Новосибирской области Сергей Бойко, главный советник генерального директора некоммерческого партнерства Волейбольный клуб «Локомотив-Новосибирск» Вадим Гончаров, член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Владимир Городецкий, мэр Новосибирска Анатолий Локоть, министр цифрового развития и связи Новосибирской области Анатолий Дюбанов, министр образования Сергей Федорчук, министр здравоохранения Константин Хальзов, и.о. министра культуры Юрий Зимняков, министр транспорта Анатолий Костылевский, министр строительства Иван Шмидт и другие.

Руководство работой комитета губернатор оставил за собой.

Напомним, 9 января Госэкспертиза одобрила изменения, внесённые в проект строительства центра волейбола.