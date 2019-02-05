По льду Обского моря разрешили ездить

сегодня 16:36 Поделиться

фото ГУ МЧС по НСО

В Ордынском районе открыли первую ледовую переправу; она соединит сёла на разных берегах водохранилища.

В Новосибирской области сегодня открыли первую ледовую переправу в Ордынском районе. Дорога по льду водохранилища соединила сёла Спирино и Чингиз, которые расположены на противоположных берегах водохранилища.

Пригодность искусственного сооружения к эксплуатация проверила специальная комиссия, в которую вошли представители администрации и МЧС.

«Открытая переправа оборудована спасательными постами, где имеются все необходимые средства спасения на льду, установлены дорожные знаки и аншлаги, определяющие правила пользования дорогой на водоёме. С двух сторон ледовой переправы установлены шлагбаумы и очищены подъездные пути. На месте несут дежурство четыре человека – это обученные для оказания своевременной помощи спасатели», – рассказал начальник отдела безопасности людей на водных объектах Главного управления МЧС России по Новосибирской области Юрий Карпов.

Протяжённость ледовой дороги – 1,8 километра. Ввод переправы в эксплуатацию позволяет людям не делать 100-километровый крюк, чтобы попасть с одного берега на другой.

Толщину льда здесь будут постоянно контролировать. Сейчас она составляет 35-40 сантиметров, что даёт возможность передвижения техники массой до 2,5 тонны.

На переправе, которая будет работать с 7:00 до 19:00, постоянно дежурит техника на случай эвакуации сломавшихся автомобилей. Работает пункт обогрева для людей.

Об открытии второй переправы, которая должна соединить районный центр и село Нижнекаменка, пока не сообщается.

Напомним, зимой 2019 года в Сибири закрыли 270 нелегальных ледовых переправ.