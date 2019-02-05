По льду Обского моря разрешили ездить
фото ГУ МЧС по НСО
В Ордынском районе открыли первую ледовую переправу; она соединит сёла на разных берегах водохранилища.
В Новосибирской области сегодня открыли первую ледовую переправу в Ордынском районе. Дорога по льду водохранилища соединила сёла Спирино и Чингиз, которые расположены на противоположных берегах водохранилища.
Пригодность искусственного сооружения к эксплуатация проверила специальная комиссия, в которую вошли представители администрации и МЧС.
«Открытая переправа оборудована спасательными постами, где имеются все необходимые средства спасения на льду, установлены дорожные знаки и аншлаги, определяющие правила пользования дорогой на водоёме. С двух сторон ледовой переправы установлены шлагбаумы и очищены подъездные пути. На месте несут дежурство четыре человека – это обученные для оказания своевременной помощи спасатели», – рассказал начальник отдела безопасности людей на водных объектах Главного управления МЧС России по Новосибирской области Юрий Карпов.
Протяжённость ледовой дороги – 1,8 километра. Ввод переправы в эксплуатацию позволяет людям не делать 100-километровый крюк, чтобы попасть с одного берега на другой.
Толщину льда здесь будут постоянно контролировать. Сейчас она составляет 35-40 сантиметров, что даёт возможность передвижения техники массой до 2,5 тонны.
На переправе, которая будет работать с 7:00 до 19:00, постоянно дежурит техника на случай эвакуации сломавшихся автомобилей. Работает пункт обогрева для людей.
Об открытии второй переправы, которая должна соединить районный центр и село Нижнекаменка, пока не сообщается.
Напомним, зимой 2019 года в Сибири закрыли 270 нелегальных ледовых переправ.
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