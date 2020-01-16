Почти 27 тысяч человек умерли в Новосибирской области

сегодня 08:40 Поделиться

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Новосибирскстат опубликовал данные о количестве умерших в Новосибирской области в 2019 году; смертность превысила рождаемость.

Почти 27 тысяч человек умерли в Новосибирской области с января по сентябрь 2019 года. Об этом сообщается на сайте Новосибисркстата.

По данным ведомства, за аналогичный период прошлого года показатели естественной убыли населения были выше. В 2018 году за девять месяцев умерли 27259 человек.

В то же время, в регионе наблюдается отрицательная динамика — умирает больше, чем рождаемся. Судя по отчётам Новосибирскстата, с января по сентябрь в регионе появились на свет чуть более 22700 малышей. И это почти на 2 тысячи детей меньше, чем годом ранее.

Напомним, накануне стало известно, что в 2019 году в новосибирских семьях родились более 10 тысяч первенцев.