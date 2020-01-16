Погода в Новосибирске на 21 января: ясно и морозно
Фото с сайта pixabay.com
Во вторник, 21 января, в Новосибирске погода ожидается холодной и солнечной; над регионом проходит арктический антициклон.
Крещенские морозы дают о себе знать новосибирцам. По данным сайта gismeteo.ru во вторник погода будет ясной и без осадков. Температура воздух днём – 21...-25 градусов. К вечеру незначительно потеплеет. Ночью -24...-26 градусов.
Ветер южный 2-4 метра в секунду с порывами до 6-8 метров в секунду. Атмосферное давление 749 мм ртутного столба, к вечеру незначительно повысится.
Напомним, 19 января вице-мэр Новосибирска показала фото с Крещенских купаний.
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